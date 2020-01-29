السعودية اليوم / "جمعية رفحاء الخيرية" تسلّم خمس أُسر من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي وحداتهم السكنية



رفحاء 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

سلمت جمعية البر الخيرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، خمس أسر من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي وحداتهم السكنية بحي اليرموك.

وأوضحت الجمعية أنه تم توزيع 80 منزلًا في المراحل السابقة، بالإضافة إلى الوحدات الخمسة هذه ليصبح ما تم توزيعه 85 منزلًا ووحدة سكنية حتى الآن، مشيرةً إلى وجود قائمة سيعلن عنها -بإذن الله- لمستحقيهـا.

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11:05ت م

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