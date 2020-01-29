السعودية اليوم / الديوان العام للمحاسبة يختتم ورشة تدريبية لمنسوبي الأمانات والبلديات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية



الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

اختتم مركز التدريب بالديوان العام للمحاسبة بالتعاون مع إدارة منظومة الرقابة الإلكترونية "شــامل"، ورشة عمل لمنسوبي البلديات للمرحلة الثالثة, وذلك في إطار تفعيل الربط الآلي مع الديوان العام للمحاسبة من خلال المنظومة الرقابة الإلكترونية "شــامل" وأتمته الإجراءات الرقابية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بقاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن آل سعود بمقر الديوان الرئيسي بمدينة الرياض.

ويشارك بالبرنامج التدريبي والذي استمر لمدة ثلاثة أيام (310) موظفين من منسوبي البلديات التابعة لأمانات منطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم ومنطقة جازان، بعدد إجمالي (69) بلدية.

وتم استعراض منظومة الرقابة الإلكترونية (شــامل) مع إجراء بعض التطبيقات الآلية العملية وطريقة تجهيز وإرسال البيانات المالية والعقود آلياً للديوان العام للمحاسبة، كما تم شرح وتوضيح آلية الرد على ملاحظات الديوان من خلال منصة (شــامل).

وتأتي هذي المنصة لتحل محل الطرق التقليدية لعمليات الرقابة المالية والتدقيق الورقي، لتضع بين أيدي مستخدميها من منسوبي الديوان والجهات الحكومية أدوات تحكم أكثر قدرة لإجراء عمليات التدقيق الإلكتروني وتبليغ الملاحظات والرد عليها.

// انتهى //

11:02ت م

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