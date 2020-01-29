السعودية اليوم / وكيل محافظة القطيف يلتقي رئيس المؤسسة العامة للري



الدمام 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

التقى وكيل محافظة القطيف فلاح بن سلمان الخالدي بمقر المحافظة أمس، رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك ومرافقيه؛ بمناسبة زيارتهم للقطيف.

وجرى خلال اللقاء استعراض الخدمات والمشاريع التي تقدمها المؤسسة بمحافظة القطيف.

ونوه الخالدي بأهمية مثل هذه الزيارة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها مؤسسة الري للمستفيدين من أصحاب المزارع والمزارعين بالمحافظة أسوة بغيرها من مناطق ومحافظات المملكة، وبأهمية التكامل مع الجهات الحكومية لتحقيق الهدف المنشود في ظل ما تقدمه الحكومة الرشيدة – أيدها الله - من دعم ورعاية لهذه الشريحة، وبمتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.

// انتهى //

10:55ت م

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