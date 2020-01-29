شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى: تعزيز العلاقات البرلمانية مع بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ أمس، إلى مطار واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو للمشاركة في الدورة الخامسة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تبدأ اليوم.

وكان في استقباله رئيس الجمعية الوطنية البوركينية الحسن بالا سكاندي، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبد الرحمن الحمودي، وعدد من المسؤولين.

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وأشار الدكتور عبد الله آل الشيخ إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يولون العلاقة مع بوركينا فاسو اهتمامًا كبيراً، مؤكداً أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة نسعى دائمًا لتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بوركينا فاسو في جميع المجالات، لا سيما البرلمانية منها.

وسيعقد آل الشيخ لقاءً برئيس الجمعية الوطنية في بوركينا فاسو يستعرض خلاله عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، التي تسهم في تقوية أواصر العلاقة بين المملكة وبوركينا فاسو.

كما سيلتقي عددًا من رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على هامش انعقاد المؤتمر.