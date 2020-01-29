الأحوال: غرامة لمن بلغ سن 18 عامًا ولم يستخرج بطاقة

2020-01-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وكالة الأحوال المدنية أن هناك غرامة لمن بلغ 18 عامًا ولم يستخرج البطاقة الوطنية.

جاء ذلك ردًا من الأحوال على استفسار في هذا الشأن، عبر حساب العناية بالمستفيدين بموقع تويتر، صباح اليوم الأربعاء، موضحةً في سياق آخر أنه بالإمكان تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ180 يوماً.

وتابعت الأحوال أنه عند فقدان البطاقة الوطنية للمرة الرابعة وأكثر يتم احتساب غرامة مقدارها ألف ريال.

وقالت الأحوال إن هناك شروطًا للصورة لديها، منها أن تكون ذات خلفية بيضاء، وبدون نظارات أو عدسات، مع تغطية شعر الرأس.

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وضمن الشروط أيضًا، يجب أن تكون الصورة حديثة وملونة، ويسمح بزينة خفيفة.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن 4 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن الضوابط تشمل أن يكون الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا منه مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها.

ولا يسمح أيضًا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها.

ويُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبدالرسول وعبداللات ونحوهما.

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