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أمطار وأتربة على محافظات مكة والمدني يحذر

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2020-01-29

الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، والكامل، والليث، وبحرة مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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