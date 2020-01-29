طقس الأربعاء: أمطار رعدية متوقعة على 9 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة غداً (الأربعاء). وأفادت بأن المناطق التي قد تتأثر بهذه الحالة هي: مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والجوف والحدود الشمالية وحائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما توقعت الهيئة أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة بالرياح النشطة على مرتفعات الطائف وعسير والباحة وجازان.

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