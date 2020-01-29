سبب اختيار اللون الأخضر لمركبات الأجرة الجديدة والكشف عن علامة فارقة عليها

كشف مسؤول بالهيئة العامة للنقل عن سبب اختيار اللون الأخضر في مركبات الأجرة العامة بالمملكة والذي سيعمم على المركبات بجميع المطارات العام الحالي. وأكد أن اختيار اللون الأخضر جاء بهدف ترسيخ الهوية الوطنية إذ أنه يمثل علم الوطن، على غرار التاكسي الأصفر في نيويورك.

كما كشف أن وزارة النقل والهيئة ستعتمدان مصطلح الـ Green car، لتكون علامة فارقة لدى جميع سكان المملكة وزوارها.

وأشار إلى أن المجال مفتوح أمام المستثمرين للإستثمار الداخلي والخارجي في نشاط الأجرة الجديدة بدءً من الأسبوع المقبل، على أن تخضع السعودة لإختصاصات وزارة العمل.

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