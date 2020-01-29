سامسونج تبدأ بإرسال أندرويد 10 إلى جالكسي إس 9

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بعد عامين على إطلاقه، بدأ هاتف جالكسي إس 9 بالحصول على تحديث أندرويد 10 وذلك بنسختيه العادية و بلس، والبداية مع ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، وسيتاح تدريجياً حول العالم.

كانت سامسونج قد أطلقت هذا الهاتف مع أندرويد أوريو، والآن يصل التحديث لمن لديهم تحديث Android Pie. وخلال شهر فبراير القادم سيتوسع إطلاق التحديث للمزيد من الدول.

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ويبلغ حجم التحديث حوالي 1.9 غيغابايت ويقدم واجهة One UI 2 بكل ميزاتها الجديدة كالوضع المظلم والإيماءات والمشاركة المحسنة وتسجيل الشاشة المدمج في النظام والتغييرات في الإعدادات السريعة.

كانت هواتف جالكسي إس 10 و نوت 10 قد حصلت على أندرويد 10، وأيضاً نوت 9، لكن مازال هاتف جالكسي فولد لم يحصل عليه ومن المتوقع أن تؤجله حتى ابريل المقبل.

لو أردت تنزيل التحديث عليك إما الانتظار لوصوله إلى بلدك، أو تنزيله يدوياً بما أن النسخة الرسمية قد توفرت وتسربت على المواقع المتخصصة.

