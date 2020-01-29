الحكومة البريطانية تشدد قوانينها على منتجات المنزل الذكي

︎ :

.

تخطط الممكلة المتحدة لفرض قانون جديد من شأنه أن يضبط منتجات إنترنت الأشياء(IoT) بشكل أكثر صرامة نظراً لحساسية هذه المنتحات على أمان المستخدمين وانتشارها الواسع في البيوت.

ويتضمن القانون المقترح ثلاث نقاط رئيسية لتعزيز أمان المستخدمين عند إقتناء منتجات و أدوات المنزل الذكي والتي تشمل كاميرات المراقبة وأجهزة التلفاز الذكية ومتعقبات الصحة والأجهزة والمعدات الاخرى المرتبطة بهذا المجال.

أولى هذه النقاط هو عدم اعتماد المصنعين على كلمة مرور موحدة لضبط الجهاز واعتماد كلمات مرور فريدة غير قابلة لإعادة الضبط عن طريق إعدادات ضبط المصنع.

Advertisements

والثانية هي ضرورة تضمين المصنعين نقطة تواصل مباشرة في الأجهزة يستطيع عن طريقها المستهلك الإبلاغ عن أي ثغرة من شأنها أن تهدد امن وسلامة الاستخدام.

أما الثالثة فتتعلق بتوضيح المصنعين خريطة دعم المنتجات بتحديثات الأمان للجهاز بطريقة واضحة وبشفافية تامة عند قيام المستهلك بشراء المنتج ليكون على بينة من مدى فعالية تحديثات الأمان على طول فترة الاستخدام.

وتعد مواد تنظيم منتجات إنترنت الأشياء المقترحة من الحكومة البريطانية واضحة بشكل كبير من وجهة نظر المصنعين وأتت بعد فترة كبيرة من المشاورات لتنظيم هذا النطاق الحساس في ظل تنامي استخدام هذه المنتجات على نحو كبير.

نمو كبير في سوق منتجات المنزل الذكي

حيث أوضحت بحوث ودراسات حكومية إلى أن حوالي 75 مليار جهاز متصل بالإنترنت سيكون في البيوت على مستوى العالم بحلول عام 2025؛ فيما تأمل أن مثل هذا التشريعات والقوانين أن تساعد في حماية المستهلك وتمنع من هجمات القرصنة التي سبق وشهدتها مناطق واسعة من العالم نظراً لهشاشة وسائل الأمان المستخدمة في حماية هذه الأجهزة.

فيما قالت الحكومة بأنها تسعى لتطبيق القوانين في أقصى سرعة ممكنة بحيث سيتم تطبيقها في بادئ الأمر على أساس اختياري ومراقبة مدى فعاليتها، كما أوضحت أنها ستعمل على تحسين هذه القوانين للتماشي مع النمو الكبير في سوق منتجات إنترنت الأشياء وتنوي العمل مع شركاء عالميين من أجل ضمان أمان عالمي لأجهزة IoT.

