جوجل تُطلق وسم #AndroidHelp لمساعدة مستخدمي أندرويد

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أعلنت شركة جوجل وعلى حساب نظام تشغيل أندرويد الرسمي على تويتر، أنها أطلقت وسم #AndroidHelp لساعدة المستخدمين على إيجاد حلول لأي مشاكل يتعرضون لها على نظام التشغيل الخاص بها. وذلك من خلال التغريد عبر الوسم الجديد ومن ثم يمكن طرح الحلول بالرد على التغريدات.
بمجرد قيام المستخدم طرح سؤاله أو مشكلته باستخدام وسم #AndroidHelp ، سيقوم الحساب الرسمي لأندرويد على تويتر بالرد على الاستفسار في أقرب وقت. كما يمكن لخبراء التقنية والذين يعرفون حلول المشاكل المطروحة، الإجابة على استفسارات المستخدمين بنفس الوقت، ليكون من السهل الإجابة على أكبر عدد منها.
ربما تبدو خطوة جيدة من جوجل لإطلاق الوسم بدلًا من الرد عبر الرسائل الخاصة، لا سيما أن الكثير من المستخدمين الذين يعانون من مشاكل شبيهة بالمشاكل المطروحة، سيتمكنون من رؤية الحلول بشكل سهل دون الحاجة للسؤال مرة أخرى وانتظار الإجابات حول المشكلة.
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