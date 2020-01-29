بالإنفوجرافيك.. نصائح وتدابير للمسافرين إلى مناطق “كورونا” الجديد

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نشر مطار الملك عبدالعزيز منشوراً توعويًا، ضمّنه نصائح وإرشادات وتدابير، أوصى المسافرين المتجهين إلى المناطق التي ظهر فيها فيروس “كورونا” الجديد باتباعها، لتجنب العدوى بالفيروس.

وتضمن المنشور النصائح والإرشادات والتدابير التالية:

-تجنب التواجد في أسواق تداول الحيوانات أو الاتصال بالحيوانات “حية أو ميتة” أو المنتجات الحيوانية.

-تجنب الاتصال بأشخاص مصابين.

أما في حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية فيجب اتخاذ التدابير التالية:

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-المحافظة على نظافة اليدين بغسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمنظفات الكحولية.

-طلب الرعاية الصحية فوراً بالاتصال بمقدمي الخدمة هاتفياً وإعطائهم معلومات متعلقة بالسفر والأعراض.

-البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين.

-عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

-تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو السعال.



