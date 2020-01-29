السعودية اليوم / تعليم نجران ينفذ دورة "الفاعلية الشخصية"



نجران 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أمس دورة تدريبية بعنوان "الفاعلية الشخصية " ضمن برامج التطوير المهني للمعلمين والمعلمات بمركز التدريب والابتعاث.

وتناولت الدورة التي قدمتها مشرفة التدريب، بدرية الوادعي جوانب توظيف ركائز التعلم في القرن الـ 21 لتحسين الأداء وتعزيز تقدير الذات في مجتمع التعلم، وتوظيف جدارات فهم الآخرين والتأثير والإقناع وتفعيل دور المبادرات وتوظيف ركائز التوجه نحو الإنجاز في الموقف الصفي، والتعرف على المجتمعات المهنية ومعوقاتها والشراكة المجتمعية.

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