السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى المملكة الأردنية الهاشمية



الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض أمس سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري .

وهنأ معالي رئيس مجلس الشورى خلال الاستقبال السفير السديري بالثقة الملكية الكريمة، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على مستوى العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والأعيان بالمملكة الأردنية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين .

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