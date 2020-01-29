السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, من رياح نشطة تشمل تأثيراها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية . وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظة ينبع ومحافظة بدر، وستبدأ من الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 - بمشيئة الله تعالى - من مساء هذا اليوم.

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09:03ت م

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