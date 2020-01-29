السعودية اليوم / جامعة نجران تمدد القبول في برامج الماجستير



نجران 04 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

أعلنت جامعة نجران عن تمديد فترة التقديم على برامج الماجستير حتى يوم السبت القادم.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد بن مفرح عسيري، أن تمديد التسجيل يأتي حرصاً من الجامعة على استيعاب أكبر عدد من المتقدمين على البرامج، مبيناً أن القبول خُصص في برامج الماجستير بالتربية الخاصة في مسارات صعوبات التعلم، والمناهج وطرق التدريس، والحديث وعلومه، والفقه للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات ورياض الأطفال، واللغة الإنجليزية التطبيقي للبنات فقط، وبرنامج فيزياء المواد المتقدمة للبنين فقط.

وأفاد أن التسجيل سيكون متاحًا عبر الرابط الإلكتروني: https://edugate.nu.edu.sa، داعيًا المسجلين إلى مراجعة الكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية، وإنهاء إجراءات القبول المبدئي.

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