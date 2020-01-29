

الطائف 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الأحد القادم, المرحلة الثانية لمبادرة" الطائف تقرأ" تحت شعار" نحو مجتمع معرفي مثقف وتشتمل المبادرة التي تستمر خمسة أيام على الكثير من المبادرات النوعية والفعاليات والزيارات، وبمشاركات مجتمعية وتطوعية متنوعة.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 عن طريق مجتمع المعرفة الذي يساعد على رقي المجتمع والوطن، والمساهمة في بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقل واكتساب المعرفة، وتثقيف الأسرة المجتمع عن طريق القراءة، وتبني الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات في مجال القراءة ورعايتهم، والتهيئة للمشاركة في الجوائز العربية والعالمية في مجال القراءة.

وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم الأهلي وتعليم الكبار والتربية الخاصة ورياض الأطفال .

// انتهى //

08:46ت م

0015





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الطائف يطلق مبادرة الطائف تقرأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.