السعودية اليوم / "النية الصالحة" درس بتعاوني الحوية



الطائف 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

يُنظّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً، درساً بعنوان "النية الصالحة "، وذلك بجامع االرضوان عقب صلاة المغرب.

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية التي ينفذها المكتب ضمن نشاطه المنبري لهذا العام، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

08:36ت م

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