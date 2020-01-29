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بعد تفشي فيروس «كورونا».. السفارة في ماليزيا تهيب مواطنيها 

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أهابت سفارة المملكة لدى جمهورية ماليزيا مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية وإتباع الارشادات الصحية؛ بعدما ارتفع عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا الجديد إلى (7) في بعض الولايات الماليزيه حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت السفارة أن متابعة الحالة الصحية في ماليزيا من خلال البيانات الرسمية الصادرة من السلطات الصحية المختصة.

كما دعت في الحالات الطارئة إلى الاتصال على هاتف السفارة في كوالالمبور: 60342579433+ أو عبر هاتف الملحقية الثقافية : 60342512001+.

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