شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفشي فيروس «كورونا».. السفارة في ماليزيا تهيب مواطنيها والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت السفارة أن متابعة الحالة الصحية في ماليزيا من خلال البيانات الرسمية الصادرة من السلطات الصحية المختصة.
كما دعت في الحالات الطارئة إلى الاتصال على هاتف السفارة في كوالالمبور: 60342579433+ أو عبر هاتف الملحقية الثقافية السعودية: 60342512001+.
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