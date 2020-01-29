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كورونا يقتل 25 شخصًا في يوم وذروة انتشاره خلال أسبوع

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2020-01-29

الصحة العالمية سترسل خبراء للصين بأسرع وقت

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات الصينية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، حيث بلغت 131 حالة، ولفظ 25 شخصًا أنفاسهم الأخيرة في يوم واحد بسبب هذا الفيروس.

وأوضحت السلطات الصينية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس أيضًا، حيث وصلوا إلى 5974 حالة.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء أمس، أنها سترسل خبراء إلى الصين في أسرع وقت ممكن، من أجل تبادل الخبرات حول الفيروس المستجد، موضحة أنها اتفقت مع الصين على عمل هؤلاء الخبراء مع زملائهم الصينيين، لتحسين فهم المرض، وتوجيه كافة الجهود لمواجهته.

وجاء إعلان منظمة الصحة العالمية بعد اجتماع المدير العام للمنظمة تادروس أدناهوم غيبرييسوس، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقال العالم الصيني، جونغ نانشان، إنه من الصعب التنبؤ بموعد بلوغ المرض ذروة انتشاره، ولكنه يتوقع أن يكون خلال أسبوع أو عشرة أيام، موضحًا أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس الجديد ستقل بفضل جهود العاملين في القطاع الطبي.

وأوضح كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جينغ غوانغ أن فيروس كورونا المستجد أكثر خداعًا بالمقارنة مع السارس، حيث انتشر بسرعة كبيرة في ووهان لسهولة الخلط بينه وبين الزكام العادي.

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