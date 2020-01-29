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شكرا لقرائتكم طقس اليوم.. أمطار رعدية على 12 منطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مع نشاط للرياح السطحية ببعض المناطق
متابعات الخليج 365 - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق الجوف، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، والقصيم، والمدينة المنورة، وحائل، والرياض، والشرقية، وجازان، وعسير، والباحة، والطائف، مع نشاط للرياح السطحية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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