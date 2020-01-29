شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة “سوزي“ أكبر متحول جنسي في لبنان .. هكذا كانت نهايته صادمة وأليمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيعة MBC “لجين عمران“ تفاجئ جميع متابيعها بتحول رهيب في ملامحها.. لن تصدق كيف أصبحت؟؟ (فيديو أربك الجميع) وفاة عروسين في ليلة الدُخلة وهما في وضع حميمي.. والسبب صادم!

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