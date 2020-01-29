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عدن - ياسمين التهامي - فجرت الفنانة السورية، انجي خوري، بطلة التعري على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة، عقب نشرها صورة لها وهي شبه عارية.

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“شاهد” انجي خوري تذكر المتابعين بـ”يوم القيامة” من خلال صورة عارية لها وهذا ما قالته عن دماء الرجال!



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ونشرت السورية انجي خوري صورة مثيرة لها على “تويتر” حسب ما رصدت “وطن”، ظهرت خلالها بالمايوه، ولكن هنا ليس المشكلة بل في التغريدة التي رافقت الصورة المثيرة والتي كتبت عليها انجي مذكرة المتابعين بيوم القيامة.

وكتبت انجي خوري ما نصه (يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة.. يوم يشيب منه المولود ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب), وأثارت جدلاً واسعاً مع هذه التغريدة حسب ما رصدت وطن من تعليقات على تويتر.

التغريدة التي نشرتها انجي خوري فتحت النار عليها، حيث هاجمها المتابعين في تعليقاتهم على الصورة العارية التي نشرتها.

انجي خوري لم تتوقف عند هذا الحد، بل أطلقت تغريدة اخرى تطاولت فيها على الرجال، قائلة ( إن دماء الدورة الشهرية أنظف من دماء الرجال).

وكانت انجي قد هددت مؤخراً بالانتحار، بعد تعرضها لمحاولة اغتصاب واعتداء بالضرب المبرح على يد ضابط أمني سوري، اتهمت الفنانة اللبنانية قمر بارساله لها حتى يقتلها.

ونشرت انجي خوري عدة فيديوهات ظهرت فيها وهي تصرخ وتبكي وتقول إن “قمر” أرسلت إليها شاباً يُدعى “طريف حفار”، قام بضربها وتهديدها بالاغتصاب والقتل، لأنها سبق وأن هاجمت “قمر”.

وذكرت انجي خوري انه وأثناء احتجازها من قبل “طريف حفار” كان يتواصل مع “قمر” عبر الهاتف.

وأكدت خوري انها ستتقدم بدعوى قضائية ضد حفار في سوريا.