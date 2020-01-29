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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو، لفتاة مغربية تقدّم لخطبتها رجل سعودي واضعاً تحت قدميها مبلغًا من المال وقدره مليون ريال سعودي، ما أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات النشطاء.

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عريس سعودي يفاجئ عروسه ليلة الدخلة بفعل لايخطر على بال.. ووالدها يصرخ ويوثق اللحظات الحميمية على السرير(فيديو)



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ونشرت الفتاة الفيديو الذي ظهر فيه والدها وهو يعد المبلغ على السرير مباركًا للعروسين وداعيًا لهم بالتوفيق في الحياة.

ويُسمع صوت العروس سعيدة غير مصدقة وهي توضح بأن هذا هو مهرها من عريسها السعودي.

من جهته، قال العريس إنه لازال هناك الذهب الذي قدمه لها، بالإضافة إلى الهدايا السابقة والقادمة ليعوضها عن كل شيء، بل وأيضًا مبلغ من المال لطليق الفتاة، حيث تخطى العريس كل حدود العقل.

ولم يفهم والد الفتاة ما قاله العريس بالضبط لانشغاله بعد الأموال فطلب منه الشرح والتوضيح، فتولت ذلك العروس وقالت لوالدها بأن القادم أكثر من ذلك بكثير، في الوقت الذي صرخت فيه منبهرة وهي تحسب كم ستعادل الأموال بالدرهم المغربي.