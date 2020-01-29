شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام على إعلان طلاقها من طارق العريان .. شاهد : أصالة ترتبط بهذا الشخص وتظهر بين أحضانه (صور مثيرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت صور الفنانة أصالة مع طبيبها ، بعد أيام من إعلان طلاقها موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

قد يهمك ايضاً:

هل تذكرون الفتاة السعودية الهاربة ‘‘رهف القنون’’ التي ظهرت مع المثليين جنسيًا؟.. شاهدوا ماذا فعلت اليوم على الشاطئ بكل جرأة



وفاة “سوزي“ أكبر متحول جنسي في لبنان .. هكذا كانت نهايته صادمة وأليمة



“شاهد” انجي خوري تذكر المتابعين بـ”يوم القيامة” من خلال صورة عارية لها وهذا ما قالته عن دماء الرجال!



بعد نشرها صورة المعاشرة مع أسد هائج.. الفنانة اللبنانية نيكول سابا: “يا معقدين انا مش حامل من ذاك الليلة”! (شاهد)



عريس سعودي يفاجئ عروسه ليلة الدخلة بفعل لايخطر على بال.. ووالدها يصرخ ويوثق اللحظات الحميمية على السرير(فيديو)



بعد أيام على إعلان طلاقها من طارق العريان .. شاهد : أصالة ترتبط بهذا الشخص وتظهر بين أحضانه (صور مثيرة)



مجلس الوزراء السعودي: لا أجانب بعد اليوم.. السعودية تُقرّ قانونًا جديدًا صادمًا للوافدين (تفاصيل صادمة)



Advertisements

ترامب يشكر 3 دول خليجية على مساعدتهم في إتمام صفقة القرن .. ويعلن: إسرائيل ستعمل مع هذا “الملك الرائع“



ورد الآن .. دولة عظمى تتحرك للقضاء على الحوثي بطلب من الرئيس هادي



عريس “يطنش“ عروسه ليلة الدخلة ويهتم باللعب.. فكانت ردة فعل العروس صادمة (فيديو)

الكشف عن أغرب ما كان يفعله السلطان قابوس بثروته في مصر .. لن تصدق!! (تفاصيل أبكت العمانيين)



فيلم جنسي يشعل الصراع بين مذيعة الجزيرة “غادة عويس“ و “آل الشيخ“.. (تفاصيل صادمة)

من جانبه نفى فادي نصر الطبيب الخاص بالفنانة السورية أصالة نصري ارتباطه بها وذلك بعد أن تداول متابعون عبر منصات مواقع التواصل أنباء حول دخولهما في علاقة ونشروا العديد من الصور التي تجمعهما من مناسبات مختلفة.

وقال نصر بحسب موقع “فوشيا” إن الأخبار المتداولة مغلوطة ولا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن أصالة تعتبر صديقة عزيزة عليه، وعلاقتهما لا تعدو كونها صداقة بحكم اهتمامه الطبي بها، ومتطلباتها التجميلية.

وأوضح الطبيب أن أصالة تثق به بشكل كبير، مطالبًا كل من يتداول شائعة ارتباطهما بالتوقف عن ذلك.

وكانت أصالة قد أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .