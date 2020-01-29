︎ :
.
أظهر مقطع فيديو يرصد فيه حادث مروع، داخل محطة وقود “حويلان” بمنطقة القصيم. ووثقت كاميرا مراقبة محطة الوقود، لحظة اقتحام مركبة كانت تسير بسرعة متهورة، واصطدامها بآخری، كانت تتزود بالوقود.
ورصد الفيديو، المركبة وهي تقتحم محطة الوقود قبل أن تطير مسرعة فوق السيارة التي كانت داخل المحطة، واصطدمت بها وأخذت في وجهها العامل ودهسته. وذكر نشطاء على “تويتر” أن الشخص الذي ظهر في الفيديو أصيب إصابات بالغة لكنه نجا من الموت المحقق.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث غريب .. شاهد: سيارة مسرعة تطير في الهواء وتعتلي سيارة أخرى وتدهس عامل محطة بنزين بـ”القصيم” ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.