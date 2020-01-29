حادث غريب .. شاهد: سيارة مسرعة تطير في الهواء وتعتلي سيارة أخرى وتدهس عامل محطة بنزين بـ”القصيم” !

︎ :

.

أظهر مقطع فيديو يرصد فيه حادث مروع، داخل محطة وقود “حويلان” بمنطقة القصيم. ووثقت كاميرا مراقبة محطة الوقود، لحظة اقتحام مركبة كانت تسير بسرعة متهورة، واصطدامها بآخری‎، كانت تتزود بالوقود.

ورصد الفيديو، المركبة وهي تقتحم محطة الوقود قبل أن تطير مسرعة فوق السيارة التي كانت داخل المحطة، واصطدمت بها وأخذت في وجهها العامل ودهسته. وذكر نشطاء على “تويتر” أن الشخص الذي ظهر في الفيديو أصيب إصابات بالغة لكنه نجا من الموت المحقق.



