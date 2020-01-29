حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

︎ : . سماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق الجوف، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة المنورة، حائل الرياض والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات الطائف. كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للاتربة والغبار على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية والقصيم .





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