إجراء 8988 جراحة عامة في تجمّع النساء والولادة بالمدينة المنورة

واصل تجمع مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة تقديم خدماته الطبية والعلاجية، إذ بلغ عدد مراجعي العيادات خلال العام الماضي أكثر من 127342 مراجعًا.
وذكرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة، أن قسم الطوارئ استقبل 294788 حالة، كما تم تنويم 32979 مريضًا وأجريت 8988 عملية جراحية عامة و1032 جراحة يوم واحد.
كما أجرى قسم المختبر 1205469 فحصًا مخبريًّا وإجراء 8093 صورة أشعة، وبلغ إجمالي الولادات 13969 ولادة .
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