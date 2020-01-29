الخارجية: المملكة تجدد دعمها لجهود الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية

أصدرت وزارة الخارجية بيانًا، مساء أمس الثلاثاء، جددت فيه تأكيد المملكة العربية السعودية على دعم كل الجهود الرامية للوصول إلى حلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وجاء في البيان أنَّ وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية اطَّلعت على إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان «رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقًا». وفي ضوء ما تمَّ الإعلان عنه فإنَّ المملكة تجدد التأكيد على دعمها لكل الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وقد بذلت المملكة منذ عهد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودـ طيَّب الله ثراهـ وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودـ حفظه الله- جهودًا كبيرة رائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في جميع المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وقد كان من بين تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002م، وقد أكدت المبادرةـ بوضوح- أنَّ الحل العسكري للنزاع لم يحقِّق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي.

وأكد البيان أن المملكة تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع البدء في ومفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات، وذلك من أجل الدفع بعملية السلام قدما للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.