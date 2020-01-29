«أدبي الرياض» يدشن معجمًا يوثق كفاح 338 سيدة سعودية

دشَّن نادي الرياض الأدبي، مساء أمس الثلاثاء، كتاب «معجم أعلام النساء في المملكة العربية السعودية» الذي قدَّم تراجم وسير 338 سيدة سعودية ذوات اختصاصات مختلفة، يسرد قصص كفاح وجهاد متنوعة تثير الإعجاب.

وقالت مؤلفة الكتاب غريد الشيخ، إنَّها عملت مع فريق من الباحثين والجامعيين لتوفير معجم يوثّق مسيرة وجهود سيدات سعوديات رائدات في الطب والعلوم والتكنولوجيا ومخترعات وعالمات وروائيات وشاعرات وفنانات تشكيليات، وأميرات تركن بصمة في العلم والأعمال الخيرية والمساهمات الإنسانية.

وأوضحت أنَّ الكتاب ركز في فكرته الأولى على الفنانات التشكيليات، خاصة مع دخول فن القط العسيري لليونسكو كفن نسوي عسيري خالص فتح الأعين على المواهب التشكيلية السعودية، لكن توسع الكتاب وشمل كل البارزات في مجالات علمية وعملية وإبداعية .

وأشارت إلى أنها عكفت منذ سنتين على عملية الرصد والتوثيق، متوازية مع توسع تمكين المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كاشفة أنَّ الكتاب جاء ليكون مصدرًا ومرجعًا للنساء السعوديات البارزات في كلِّ المجالات، ومشجعًا على دراسة تاريخ المملكة العربية السعودية من خلال دراسة عطاءات المرأة وكفاحها وعملها وعلمها ومساهمتها الوطنية.

وأكدت غريد الشيخ أنَّ اختيارها للسيدات اللواتي تناولهن المعجم جاء وفق خيارات ومفاضلات للمؤلفات والمعارض والجوائز والأنشطة الاجتماعية، لتكون نظرة عامة ودقيقة لكل مجال وفق الإنجازات الملموسة، وأشارت إلى أنها تعمل على إصدار جزء ثانٍ يحمل أسماء جديدة ومجالات تخصصية أكثر.