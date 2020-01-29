خادم الحرمين يؤكد للرئيس عباس موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، أمس الثلاثاء، بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وأكَّد خادم الحرمين الشريفين، للرئيس الفلسطيني موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقّق آماله وتطلعاته.

من جهته عبّر الرئيس الفلسطيني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.