بالصور.. جوائز نقدية من المرور للسائقين المثاليين بجازان

نفذت إدارة مرور منطقة جازان برنامجًا توعويًّا تحت عنوان «السائق المثالي للمركبة» محافظات المنطقة كافة، جاء ذلك وفقًا لتوجيهات مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، بهدف غرس قيم القيادة المثالية والالتزام بالأنظمة المرورية وتوعية قائدي وقائدات المركبات؛ حيث رصدت الدوريات السرية للمرور حوالي خمسة أشخاص استحقوا الفوز بجوائز نقدية وشهادات شكر وتقدير بينهم امرأتان لتطبيقهم والتزامهم بأنظمة السير بشكل تام وتقيدهم بقوانين القيادة السليمة أثناء مراقبة حركة السير للمركبات على الطرقات السريعة وفي الميادين العامة، وجاء اختيار الفائزين بطريقة عشوائية، بعد أن راقبت دوريات سرية مجهزة بكاميرات خاصة حركة سيرهم، وذلك بإشراف مدير مرور منطقة جازان العميد راشد الغامدي، والذي أشاد بجهود الفرق الميدانية التي تواجدت بشكل منظم على الطرقات السريعة التي تربط محافظات المنطقة وكذلك الشوارع الداخلية والميادين العامة .

وحرص رجال المرور على توزيع المنشورات التوعوية على قائدي وقائدات السيارات والتي تتعلق بأهمية ربط حزام الأمان وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة ووجوب استخدام الإشارات الضوئية للسيارات والدوران وأيضًا الالتزام بالسرعة المحددة وخاصة على الطرقات السريعة حفاظًا على سلامتهم وسلامة مرافقيهم، ولقي البرنامج التوعي صدى واسعًا لدى قائدي وقائدات السيارات لما يحمله من فكرة توعوية ناجحة تحافظ على سلامتهم وعلى ممتلكاتهم وتساهم في الحد من الحوادث المرورية، فضلًا عن اهتمام الجهات التي أشرفت على تنفيذه بالصورة المطلوبة وأعطت انطباعًا إيجابيًّا لرفع مستوى السلامة على الطرقات من خلال تطبيق مفهوم القيادة الآمنة .

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