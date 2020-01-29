السعودية اليوم / زلزال بقوة 7ر7 درجة يضرب الكاريبي بين كوبا وجامايكا



هافانا 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر منطقة البحر الكاريبي بين كوبا وجامايكا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض وعلى بعد 125 كيلومترا شمال غربي لوكيا، في جامايكا.

وتم الشعور بالزلزال في مناطق واسعة من كوبا .

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات.

// انتهى //

07:38ت م

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