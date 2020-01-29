السعودية اليوم / زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب اليابان



طوكيو 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر اليابان بالقرب من مقاطعة إيشيكاوا في جزيرة هونشو على ساحل بحر اليابان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 134 كيلومترا شمال غربي إيشيكاوا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

07:33ت م

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