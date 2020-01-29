اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على ارتفاع



نيويورك 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

انتعشت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، ليتعافى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من أكبر انخفاض يومي له بالنسبة المئوية في نحو أربعة أشهر، تقودها مكاسب في أسهم أبل وأسماء أخرى تأثرت سلبا بالمخاوف من انكشافها على تفشي الفيروس التاجي في الصين والذي أوقد شرارة عمليات بيع في الآونة الأخيرة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 186.23 نقطة بما يعادل 0.65 بالمئة ليصل إلى 28722.03 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 32.59 نقطة أو واحدا بالمئة مسجلا 3276.22 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 130.37 نقطة أو 1.43 بالمئة إلى 9269.68 نقطة.

//انتهي//

03:19ت م

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