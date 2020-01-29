

القاهرة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

أكد مدير المكتب العلمي بمكتب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبدالله أبا حسين أن تهيئة العقول لتفنيد شبهات دعاة الفتنة واجب على عاتق العلماء .

وقال الدكتور أبا حسين في ورقة العمل التي شارك بها في الجلسة السادسة بمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي بالقاهرة وناقشت "التجديد والأمن المجتمعي" : إن نصوص الوحي أمرت بلزوم الجماعة ونهت عن الخروج على الإمام ونزع اليد من طاعته.

ودعا العلماء وطلبة العلم إلى التعمق في الشبهات وتفنيدها بطريقة حكيمة ليعلم الآخرين زيفها وبراءة الإسلام منها.

// انتهى //

02:52ت م

0326





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور أبا حسين يؤكد أهمية تفنيد شبهات دعاة الفتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.