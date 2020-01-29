السعودية اليوم / قائد الأركان الموريتاني يزور المملكة المغربية



نواكشوط 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

بدأ قائد أركان الجيوش الموريتانية الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين اليوم، زيارة إلى المملكة المغربية على رأس وفد يضم عددًا من ضباط الأجهزة العسكرية والأمنية.

وتأتي زيارة قائد الأركان بعد يومين من بدء زيارة يؤديها المدير العام للأمن الفريق محمد ولد مكت إلى المغرب.

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