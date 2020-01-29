السعودية اليوم / سفير المملكة لدى ليبيريا يحضر جلسة الرسالة السنوية التي قدمها رئيس البلاد



مونروفيا 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين الغير مقيم لدى ليبيريا، عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، جلسة الرسالة السنوية التي قدمها الرئيس الليبيري جورج مانيه ويا، في مبنى البرلمان الليبيري.

وذكر فخامته في كلمته عن الإصلاحات الاقتصادية التي سيتخذها في البلاد، ومن بينها إنشاء شبكة طرق المواصلات وتسهيل عملية التنقل داخل البلاد، معربًا عن شكره لعدد من المنظمات الدولية، ومن بينها الصندوق السعودي للتنمية ، لما قدمه من مساعدات مالية لدعم حكومة ومواطني جمهورية ليبيريا.

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02:16ت م

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