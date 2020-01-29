اليمن: من مصلحة الجميع وقف المد الإيراني في المنطقة

الأربعاء 29 يناير 2020

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي انه من مصلحة الجميع وقف المد الإيراني في المنطقة باعتباره يشكل تهديد للمنطقة والعالم وهذا ما حذرنا منه مراراً وتكراراً من خلال سعي ايران للسيطرة والتحكم بالملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمني مع قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال كينيث ماكينزي وبحضور السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر كينزل، والذي تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث فرص تطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كما تم التطرق إلى التدخلات الإيرانية، ودعمها للميليشيا الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيّرة عن بعد، إضافة للأنشطة الإرهابية التي تمارسها الميليشيات الحوثية.. وما تمثله من تهديدات لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، واستخدام تلك الأسلحة لتهديد خطوط الملاحة الدولية .

وأشار الرئيس اليمني الى التعاون الاستراتيجي بين البلدين في اطار مكافحة الإرهاب والتوسع الإيراني وادواتها في المنطقة حيث صعدت المليشيات الحوثية بتوجيهات إيرانية كردة فعل لمقتل قاسم سليماني باستهدافها مسجداً في مارب خلف نحو 115شهيداً من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية.

من جانبه عبر الجنرال ماكينزي عن سروره بهذا اللقاء وقال ان العلاقات التي تجمع البلدين غاية في الأهمية ولقاءنا اليوم يأتي تأكيدا ودعماً لذلك التعاون وتوطيد العلاقات، مقدم تعازيه لليمن بضحايا الاعتداء الحوثي على مسجد مارب مؤكداً دعم بلادة لليمن وشرعية الرئيس اليمني لمواجهة دعم ايران لتلك المليشيات واذرعها الإرهابية في المنطقة مؤكداً على تعزيز التعاون والعمل معاً في خط مشترك لمواجهة تلك التحديات والقضاء عليها.. لافتاً الى أهمية تفعيل دور خفر السواحل اليمنية افي مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيات الانقلابية.