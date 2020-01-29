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الجيش اليمني ينفّذ كمينًا محكمًا ضد المليشيا بالجوف

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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، أمس، بنيران الجيش اليمني استهدفتهم في مواقع متفرقة بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح موقع "سبتمبر نت"، الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش اليمني المسنودة جويًا من تحالف دعم الشرعية في اليمن نصبت كمينًا محكمًا لمجموعة من عناصر المليشيا، بعد أن استدرجتها إلى إحدى الشعاب الواقعة قرب جبال الساقية، المطلة على مديرية الغيل غربي المحافظة, مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

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