شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني ينفّذ كمينًا محكمًا ضد المليشيا بالجوف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح موقع "سبتمبر نت"، الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش اليمني المسنودة جويًا من تحالف دعم الشرعية في اليمن نصبت كمينًا محكمًا لمجموعة من عناصر المليشيا، بعد أن استدرجتها إلى إحدى الشعاب الواقعة قرب جبال الساقية، المطلة على مديرية الغيل غربي المحافظة, مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني ينفّذ كمينًا محكمًا ضد المليشيا بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.