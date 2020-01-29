شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 11 طن فواكه وخضراوات بوسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية وسط الدمام بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية «قوة المهمات والواجبات الخاصة» الأسبوع الماضي، حملة مكثفة على الباعة المخالفين للأنظمة بهدف الحد من ظاهرة البيع العشوائي الجائل داخل الأحياء السكنية في نطاق البلدية.

وأسفرت الحملة عن رفع 83 بسطة متنوعة ومصادرة 11 طنا من الفواكه والخضراوات.

كما ضبطت الإدارة النسائية ببلدية وسط الدمام خلال شهر جمادى الأولى الماضي 70 مخالفة، تنوعت بين عدم وجود للرخصة أو عدم وجود صورة منها داخل المنشأة أثناء الزيارة، والمزاولة لأنشطة غير مصرح لها، واختلاف اسم المنشأة الموجود في الرخصة عنه في اللوحة، وانتهاء الشهادات الصحية وعدم وجودها في حالات أخرى، وتمكنت مراقبات البلدية من ضبط تلك المخالفات خلال 15 جولة ميدانية، شملت 175 منشأة تنوعت بين منشآت صحية وتجارية.

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وقال رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري: إن مراقبات البلدية رصدن خلال زياراتهن التفتيشية مجموعة من المخالفات، وتمثلت في عدم وجود رخصة أو صورة منها، وعدم وجود أو انتهاء الشهادات الصحية، مزاولة أنشطة غير مصرح لها، واختلاف اسم المنشأة الموجود في الرخصة عن الموجود في اللوحة الخاصة بالمنشأة.

وأكد الشمري أن الإدارة النسائية بالبلدية تنفذ بشكل مستمر زيارات ميدانية على المنشآت التعليمية والصحية والتجارية، وتتم خلالها معاينة المعايير والاشتراطات البلدية لكل منشأة، كما تباشر الإدارة البلاغات الواردة.

وشدد الشمري على أن البلدية مستمرة في تكثيف الرقابة؛ حرصا على سلامة المستهلك، كما أنها سوف تقوم بعمل جولات ميدانية مستمرة.