شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد أهمية تنمية المجتمع عبر مبادرات مدروسة والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، بمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ويرافقه رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء وسط الدمام محمد البقمي وأعضاء المجلس.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما تقدمه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- لقطاع التنمية الاجتماعية، للنهوض بقدرات وطاقات أبناء الوطن، مبيناً أهمية الحرص على تنمية المجتمع عبر مبادرات مدروسة، مبنية على الاحتياج، يراعى فيها الابتكار والتجديد، مؤكداً سموه ضرورة توجيه واستثمار قدرات الشباب والشابات، وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، والحرص على إشراكهم في الأعمال التطوعية والإشرافية لبرامج وأعمال اللجنة، موضحاً سموه أهمية عقد الشراكات مع مختلف الجهات، والعمل على الاستدامة المالية والمؤسسية لأعمال اللجنة، والحرص على قياس الأثر واستطلاع آراء المستفيدين، متمنياً سموه للجنة ومنسوبيها التوفيق.

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء وسط الدمام عن شكره وتقديره، باسمه وباسم أعضاء المجلس لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه لمؤسسات القطاع غير الربحي، وحرصه على أن تكون متميزة ومبادرة في برامجها ومناشطها، مبيناً أن دعم سموه سيسهم في مواصلة اللجنة لأنشطتها المختلفة وبرامجها المتنوعة، مثمناً ما تفضل به سموه من كلمات توجيهية لأعضاء المجلس.