شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لمنسوبي شركة مطارات الدمام: المجال خصب لزيادة الرحلات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- أسهم في تطور ونمو الطيران المدني، ومبادرات الخصخصة التي أطلقت لتمكين قطاع الطيران المدني والمطارات من مواكبة التطورات التي يشهدها مجال الطيران وخدماته.

» نهضة صناعية

وقال سموه لدى استضافته في مجلس الإثنينية الأسبوعي منسوبي شركة مطارات الدمام، يتقدمهم رئيس مجلس المديرين م.عبدالله الزامل: «موقع المنطقة الشرقية يشكل أهمية إستراتيجية على مستوى المملكة والمنطقة، وما تزخر به من نهضة صناعية وتطور متسارع، زاد من أهمية منافذ الوصول إليها، ونعلم أن بعض المطارات القريبة استحوذت على جزء من الحصة السوقية، وهذا يتطلب زيادة تنافسية مطارات المنطقة الشرقية ومنها مطار الملك فهد الدولي، واستقطاب شركات النقل الجوي، فالمجال خصب لزيادة حصة المطار من الرحلات الجوية والسعة المقعدية ومن الخدمات اللوجستية، وهذا يتطلب أيضا اكتمال حزمة المشروعات التي تعمل عليها الشركة». مضيفا سموه: «نكون سعداء لطالما تم استقطاب عدد من شركات الطيران وفتح وجهات جديدة وزيادة السعة المقعدية للرحلات المغادرة والقادمة إلى مطار الملك فهد الدولي، واتفاقية الأجواء المفتوحة وغيرها من المبادرات التي ستسهم في تقديم خدمة أفضل للمستفيدين من خدمات في المنطقة الشرقية من مختلف الفئات».

» القطاع التجاري

وأكد سموه أهمية دور القطاع التجاري في تنمية الحركة الجوية في المطار، حيث قال: «نعول كثيرا على مبادرات القطاع الخاص، لا سيما وكالات شركات الطيران، ووكالات السفر والسياحة، وشركات الشحن، للتعاون مع مجلس مديري المطار، لإتاحة ميزة تنافسية للمطار، وتطوير الخدمات، سواء للمسافر أو للشركات، والوصول إلى تحقيق مستهدف زيادة أعداد المسافرين، وحجم حركة الشحن الجوي من وإلى المنطقة». مضيفا: «بلا شك أن الأرقام التي تحققت ليست باليسيرة، سواء على مستوى أعداد المسافرين، أو في انضباطية الرحلات، وطموحنا ما زال عاليا، وأحث العاملين في شركة مطارات الدمام لبذل المزيد من الجهود، وكلي ثقة أنهم سيبذلون قصارى جهدهم ليواصل المطار مسيرته، ويحقق المزيد من النجاحات».

» منظومة متكاملة

موضحا سموه: «كلنا في انتظار اكتمال المخطط الرئيسي لمطار الملك فهد، والذي يضم مدينة المطار، ويعول عليها أن تكون منطلقا إيجابيا ليكون المطار وفق المأمول». مضيفا: «تطور المطار هو عمل منظومة متكاملة، سواء من منسوبي الشركة أو شركات الطيران، والجهات الأمنية والحكومية العاملة في المطار، مثل الجوازات، الجمارك، الشرطة، وغيرها من الجهات التي هي مساهم رئيس وفاعل في تطوير خدمات المطار، فلهم جزيل الشكر على ما يلمسه المسافر عبر المطار من تطور وتحسن في الخدمات، فنشيد بجهدهم ونأمل أن يواصلوا هذا التميز، والعمل المشترك».

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» الفترة القادمة

مختتما سموه: «طموحنا أن يتواصل الجهد المبذول، وأن لا نتوقف فقط على ما تحقق، ونشد على أيدي إخواننا في شركة مطارات الدمام، أن تشهد الفترة القادمة استقطاب المزيد من شركات الطيران العالمية، وفتح المزيد من الوجهات، وتوسع في الخدمات اللوجستية المقدمة، وأملنا بالله ثم بهذه الجهود التي ستحقق الواقع الملموس، وتكون قادرة على تحقيق ما رسمته رؤية المملكة 2030 من أهداف، نحو تحول المملكة إلى نقطة ربط لوجستي». متمنيا سموه لمنسوبي شركة مطارات الدمام التوفيق.

وشهد اللقاء كلمة رئيس مجلس مديري شركة مطارات الدمام م.عبدالله الزامل، أوضح فيها ما حققته الشركة منذ انطلاقتها في عام 2017م وحتى الآن، وتناول فيها الجهود المبذولة من أجل تطوير بنية المطار، وتوفير سبل ووسائل الراحة للمسافرين.

كما شهد اللقاء مداخلتين، كانتا من صلاح القحطاني عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية الخليجية، ومن بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، أجاب عنها الرئيس التنفيذي المكلف للشركة عبدالرحمن العتيبي، وشاهد الحضور بعدها عرضا مرئيا عن مشروعات الشركة وطموحاتها المستقبلية.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، ونائب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ يوسف العفالق، وأمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير، ومدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د.عبدالله الربيش، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية د.خالد البتال، وعدد من أصحاب الفضيلة والسعادة، وأهالي المنطقة الشرقية.

كلنا في انتظار اكتمال المخطط الرئيسي لمطار الملك فهد