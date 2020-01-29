شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير العمل: تجب مطابقة الوحدات الاجتماعية للضوابط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

قام نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي بزيارة ميدانية لعدد من فروع الوزارة بالمنطقة الشرقية أمس الأول، يرافقه مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل ومساعد المدير العام لقطاع التنمية ابتسام الحميزي، ومديرة إدارة الإشراف للفروع الإيوائية فاطمة العسيري وعدد من منسوبيها. وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمامات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالاطلاع على سير العمل في فروعها على مستوى المملكة.

وبدأ الغانمي زيارته بمركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام، وبحث شؤون المركز الداخلية واحتياجاته ومتطلبات نجاح العملية التأهيلية، واطلع على إحدى الوحدات الاجتماعية ونوعية الحالات والإعاقات للمستفيدين فيها، مؤكدا على ضرورة تطابقها مع ضوابط الوزارة الجديدة، مع السعي للسير قدما في مواكبة خطط الوزارة في التنمية والتأهيل والتمكين، وختم الغانمي جولته بالمرور على عدد من الأقسام المهنية، وأشاد بمخرجاتها المتميزة والتي تحقق أهداف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل.

كما توجه الغانمي لزيارة دار الرعاية الاجتماعية بالدمام، وشملت زيارته جولة على مرافق الدار من قسم الإدارة والقسم الداخلي وقاعة الأنشطة والقسم الطبي وقسم التغذية؛ للوقوف عن قرب على سير العمل وللاطمئنان على راحة الآباء والأمهات.

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بعدها توجه الغانمي إلى مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام، واطلع خلال جولته داخل مبنى المركز على المرافق للتعرف على الخدمات المقدمة للمستفيدات والتقى خلالها بنزيلات المركز، كما تمّ إهداؤه لوحة تذكارية من عمل المستفيدات.

واختتم جولته بزيارة إلى دار الحضانة الاجتماعية بالدمام، واستمع إلى حديث الفتيات عن أعمالهن خلال هذا العام في دورة المهارات الحياتية.

وأعرب الغانمي عن سعادته لما شاهده في الفروع من أعمال رائدة وجهود ميدانية مشرفة وتفانٍ لمستفيديها، كما ودعهم واعدا ببذل كافة الجهود لدعم الفروع والعاملين فيها بما يضمن نجاح مستهدفات الوزارة في تحقيق الرؤية.