شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مخالفة لاستخدام الفحم وإشعال النار على «مسطحات الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة الأمن والسلامة عن ضبط 14 حالة مخالفة لاستخدام الفحم وإشعال النار على المسطحات الخضراء في الكورنيش والواجهة البحرية خلال أسبوع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن إشعال النار بغرض الشواء أو الشيشة بالحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها هي مخالفة يعاقب مرتكبها ويتم إصدار غرامات بحقه حسب ما ورد في لائحة الغرامات والجزاءات.

وأكد الزايدي أن البلدية وضعت لافتات إرشادية لتحذير زائري الحدائق العامة والكورنيش من مخالفة لوائح البلدية، وبيَّن أن آلية تطبيق المخالفات تتم من خلال فرق جوالة من موظفي الأمن والسلامة لرصد السلوكيات السلبية الضارة بالبيئة من قبل الزوار وتحرير المخالفات بحق المخالفين وفرض الغرامات، وذلك بهدف المحافظة على نظافة الحدائق والممتلكات العامة والمسطحات الخضراء.

ودعا الزايدي المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية وعدم تشويه المرافق العامة والمتنزهات بمخالفات إشعال النار لأي غرض كان.