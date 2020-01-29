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تواصل مناورات البحريتين السعودية والمصرية

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تتواصل مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «مرجان 16» والذي يجمع بين القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها القوات البحرية المصرية بهدف تعزيز التعاون وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات واكتساب المهارات القتالية والقدرة على ممارسة إجراءات القيادة والسيطرة على الوحدات المختلفة في مسرح العمليات لرفع الجاهزية القتالية للقوات البحرية من الجانبين، وذلك من خلال الدقة في التخطيط والاحترافية في التنفيذ.

وشهدت الأيام الماضية عددًا من المحاضرات النظرية والتدريبات الميدانية لجميع المشاركين في التمرين.

وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن محمد بن رشود القرني أنه سيتم استكمال التدريبات البحرية بإبحار السفن للجانبين في عرض البحر الأحمر لتنفيذ مناورات بحرية واعتراض وتفتيش السفن المشبوهة وعمليات البحث والإنقاذ والتعامل مع الزوارق الموجهة والمسيرة.

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