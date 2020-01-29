شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل مناورات البحريتين السعودية والمصرية والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت الأيام الماضية عددًا من المحاضرات النظرية والتدريبات الميدانية لجميع المشاركين في التمرين.
وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن محمد بن رشود القرني أنه سيتم استكمال التدريبات البحرية بإبحار السفن للجانبين في عرض البحر الأحمر لتنفيذ مناورات بحرية واعتراض وتفتيش السفن المشبوهة وعمليات البحث والإنقاذ والتعامل مع الزوارق الموجهة والمسيرة.
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