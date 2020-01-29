شكرا لقرائتكم خبر عن بحث العلاقات مع المجموعة البرلمانية للأحزاب البريطانية والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض سموه خلال حديثه مع البرلمانيين العلاقات الثنائية التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ومجالات التعاون المشترك، كما تبادل سموه وجهات النظر حيال مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، موضحا مواقف المملكة تجاهها، كما استعرض رؤية المملكة 2030 ومجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.
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