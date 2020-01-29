اخبار السعوديه

بحث العلاقات مع المجموعة البرلمانية للأحزاب البريطانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بحث العلاقات مع المجموعة البرلمانية للأحزاب البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، جلسة حوار مع المجموعة البرلمانية البريطانية لجميع الأحزاب حول المملكة العربية «APPG»، وذلك ضمن زيارة سموه للمملكة المتحدة.

واستعرض سموه خلال حديثه مع البرلمانيين العلاقات الثنائية التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ومجالات التعاون المشترك، كما تبادل سموه وجهات النظر حيال مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، موضحا مواقف المملكة تجاهها، كما استعرض رؤية المملكة 2030 ومجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحث العلاقات مع المجموعة البرلمانية للأحزاب البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا