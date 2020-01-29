شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة يدشن «سفراء الوسطية» والان نبدء بالتفاصيل
ونوه أمير المنطقة بالبرنامج الذي يهدف إلى تحقيق المقاصد الصحيحة لتعاليم الدين الإسلامي في كافة شؤون الحياة في نفوس الأجيال القادمة، ويعزز من روح مبادئ التكافل والتآخي داخل المؤسسات التعليمية وبث ثقافة الاعتدال والوسطية، والإسهام في بناء الشخصية المعتدلة للشباب.
وأكد مدير جامعة طيبة د. عبدالعزيز السراني، في كلمته أن الوسطية هي منهج الاعتدال الذي انتهجته المملكة وأنشأت لأجل ذلك المنصات والمراكز الفكرية العالمية.
وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني د. عبدالله الفوزان أن المركز يُسَخر كافة إمكانياته لخدمة التعليم ومنسوبيه؛ لتعزيز ثقافة الحوار وتأصيل اللحمة الوطنية.
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