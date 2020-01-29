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أمير المدينة المنورة يدشن «سفراء الوسطية»

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية تعزيز قيم التسامح والوسطية لدى طلاب المرحلة الجامعية، وتفعيل أدوارهم المجتمعية ليكونوا رسلاً للخير سفراءً للوسطية مستندين على كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- في نشر رسالتهم السامية، جاء ذلك خلال تدشين سموه برنامج «سفراء الوسطية»، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والذي تنظمه جامعة طيبة ضمن مبادرة خير أمة، تحت شعار «رُسل الخير».

ونوه أمير المنطقة بالبرنامج الذي يهدف إلى تحقيق المقاصد الصحيحة لتعاليم الدين الإسلامي في كافة شؤون الحياة في نفوس الأجيال القادمة، ويعزز من روح مبادئ التكافل والتآخي داخل المؤسسات التعليمية وبث ثقافة الاعتدال والوسطية، والإسهام في بناء الشخصية المعتدلة للشباب.

وأكد مدير جامعة طيبة د. عبدالعزيز السراني، في كلمته أن الوسطية هي منهج الاعتدال الذي انتهجته المملكة وأنشأت لأجل ذلك المنصات والمراكز الفكرية العالمية.

وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني د. عبدالله الفوزان أن المركز يُسَخر كافة إمكانياته لخدمة التعليم ومنسوبيه؛ لتعزيز ثقافة الحوار وتأصيل اللحمة الوطنية.

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