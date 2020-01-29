«الشورى» يطالب «الزراعة» بتفسير عدم تحقق أهداف 2020 في «قطاع الدجاج»

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ووافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام البيئة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د.يحيى الصمعاني أن مشروع النظام يتكون من تسع وأربعين مادة، ويهدف إلى حماية البيئة واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.
» بديل إستراتيجي
وأضاف الصمعاني: إن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة. وطالبت اللجنة الوزارة بدراسة تأسيس مركز وطني للبيانات والرصد المائي، والانتهاء من إعداد الإستراتيجية الزراعية ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر.
ودعت اللجنة الوزارة إلى إصدار خارطة مائية «أطلس للمياه» للمملكة في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها.
وأهابت بالوزارة تبني مبادرة إعادة تشجير أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي. وطالب أحد الأعضاء الوزارة بالاهتمام بتدريب كوادرها. وأشار أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد بديل مائي إستراتيجي لتغذية مدن المملكة.
» مياه الأمطار والآراك
ودعا أحد الأعضاء إلى الاهتمام بشجر الآراك؛ نظرا لجدواه الاقتصادية واستدامته البيئية، ودعا آخر إلى أن تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات إستراتيجية للاستفادة من مياه الأمطار والسيول في مختلف مناطق المملكة. واقترح أحد الأعضاء تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأعلاف المركزة.
» تعاون دولي
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بعد الاستماع لتقرير لجنة الشؤون الخارجية، الذي تلاه رئيس اللجنة د.صالح الخثلان. كما وافق المجلس على مشاريع مذكرات تفاهم مع جمهورية باكستان الإسلامية في مجالات تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وفرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وقطاع الثروة المعدنية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، والذي تلاه رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مع حكومة روسيا الاتحادية في شأن الإنشاء المتبادل للممثليات التجارية. كما وافق على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، الموقعة في جمهورية سنغافورة في 7 أغسطس 2019.
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