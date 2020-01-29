شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبحث التعاون العسكري مع باكستان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أمس رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبخاصة في المجالات العسكرية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، والملحق العسكري السعودي لدى جمهورية باكستان الإسلامية العميد طيار ركن عوض الزهراني.

كما حضره من الجانب الباكستاني، سفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، ومدير عام اللوجستية وقيادة الأركان المشتركة اللواء طيار سرفراز خان، وملحق الدفاع بسفارة باكستان لدى المملكة العميد ركن هارون إسحاق راجا.